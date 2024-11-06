Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", - пишет президент Украины.

Зеленский добавил, что Киев "рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах".

Тем временем лидеры других стран также поздравляют Трампа. Первым стал президент Сальвадора Наиб Букеле.

"Приветствуем избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословляет и ведет вас", - говорится в сообщении.

Следом Трампа поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Доброе утро, Венгрия! На пути к прекрасной победе", - написал премьер.

В числе поздравивших Трампа - президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Готовы работать вместе, как делали это на протяжении последних четырех лет", - написал Макрон.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент Турции Редлжеп Тайип Эрдоган, поздравляя Трампа с победой на выборах, упомянул Украину.

"Я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся, региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся; я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира", - написал президент Турции.

Также Трампа поздравили премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Австрии Карл Нехаммер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Кобахидзе, президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, Трамп уже обратился к своим сторонникам и назвал себя 47-м президентом США.

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