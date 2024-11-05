В Ивано-Франковске священник греко-католического собора назвал Трампа "антихристом" и "дьяволом" и заявил, что в случае победы республиканца на выборах настанет "конец света".

Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.

Священнослужитель призвал помолиться "за рассудительность американского народа".

Позже в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) заявили, что видео с ее священником, который назвал Трампа "антихристом" и "дьяволом", является дипфейком.

"Официально заявляем, что содержание этих материалов неправдиво и создано с целью манипуляции", - сообщили в пресс-центре УГКЦ.

Мы рассказывали в отдельном материале, что нужно знать о выборах в США и как они повлияют на Украину.

Тем временем кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах в Штатах и заявил, что "очень уверен" в победе.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду", - сказал Трамп.

Он добавил, что это была "лучшая" из трех его кампаний.

Ранее британский журнал The Economist писал, что кто бы ни победил на выборах в США, формировать американскую политику будут идеи Трампа.

Проведенный изданием анализ восьми основных направлений политики показал, что подходы Харрис во многом подражают идеям Трампа: ограничению миграции, сохранению протекционистских тарифов и уменьшению налогов. Во внешней политике она даже более радикальна в действиях, чем Трамп на словах.

Единственное значительное расхождение, по мнению издания, – в вопросах Украины.