В Офисе президента назвали Венгрию "адвокатом дьявола" за призывы к переговорам по Украине.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Быть адвокатом дьявола иногда выгодно, но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель состоит в том, чтобы прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", он призывает к капитуляции Украины и выступает за геноцид. Стоит изучить историю внимательнее", - написал Подоляк.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT заявил, что "первая цель - прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше".

Напомним, в конце февраля стало известно, что Венгрия готовит визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он сообщил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

Отметим, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Украину после того, как в январе он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее ничейной землей.

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