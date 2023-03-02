Парламент Венгрии в очередной раз перенес голосование о принятии Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь оно состоится не раньше 20 марта.

Об этом сообщает Associated Press.

Местные издания добавляют, что на прошлой неделе министр канцелярии Гергели Гуляш и лидер группы Фидес Мате Кочиш заявили, что правительство поддерживает присоединение в НАТО двух стран, но существует определенный спор, для разрешения которого парламентские делегации вскоре отправятся в заинтересованные страны.

Оппозиция обвиняет правительство в затягивании процесса.

Жолт Немет из правящей партии Фидес сегодня заявил, что ратификация стала "прекрасной возможностью" для Венгрии поговорить со своими партнерами и прояснить "недоразумения, обвинения и ложь". По словам Немета, цель визита парламентской делегации - установить отношения нового качества.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан призвал создать европейский аналог НАТО без США.

Также вступление Швеции в НАТО продолжает блокировать Турция. Финляндия уже готова вступить в Альянс без своего соседа.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Эрдоган резко прокомментировал протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. Он заявил, что Швеция старается тщетно, поскольку после этого Турция не согласует ее заявку на членство в НАТО.