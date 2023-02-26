Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна не станет членом НАТО.

Об этом Гросу сказал в интервью телеканалу Prime TV, сообщает Radio Moldova.

Так он ответил на вопрос о "циркулирующих в обществе опасениях" по поводу возможной эскалации конфликта в случае вступления Молдовы в Североатлантический Альянс.

Гросу подчеркнул нейтралитет Молдовы и заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО не стоит.

"Но мы должны задать себе очень серьезный вопрос - как мы защитим наше воздушное пространство? В прошлый раз нам пришлось закрыть наше воздушное пространство на час, потому что речь шла об авиационной безопасности наших граждан. Сепаратистские власти на левом берегу Днестра, скажем так, гораздо лучше оснащены, чем национальная армия", - сказал Гросу.

Напомним, год назад правительство Молдовы рассмотрело план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы в сфере безопасности и укреплении демократических институтов.

Ранее мы писали, что в январе президент Молдовы Майя Санду попросила западных союзников усилить ПВО страны.

А недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил об угрозе будущей войны РФ с Молдовой.

В ответ представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ заявил, что Кишинев сделал выбор в пользу Евросоюза и "свободного мира".