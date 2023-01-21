В Молдове идут серьезные дискуссии о том, нужно ли стране отказаться от конституционно закрепленного нейтралитета и вступить в более крупный альянс. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Слова политика приводит издание Politico.

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса", - сказала Санду в ответ на вопрос о возможном вступлении в НАТО.

По словам Санду, "если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса".

Издание отмечает, что самым большим препятствием для вступления в НАТО для Молдавии является нахождение российских военных в Приднестровье.

На днях Санду попросила союзников усилить противоздушную оборону республики.

"Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить часть", - сказала Санду в Давосе.

Год назад правительство Молдовы рассмотрело план сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы в сфере безопасности и укреплении демократических институтов.