Президент Владимир Зеленский подтвердил свое стремление к вступлению Украины в НАТО.

Об этом он сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский заявил, что альянс является "наилучшей гарантией безопасности для нас".

"Гарантии безопасности являются для нас одним из главных приоритетов", — сказал Зеленский виртуально через переводчика в ответ на вопрос CNN.

"Мы понимаем, что на данный момент мы еще не там, к сожалению, Россия это хорошо понимает, и они делают все возможное, чтобы нам не было легко вступить. Но мы на пути к НАТО, потому что НАТО лучшая гарантия безопасности для нас, для нашей страны, для наших детей", – добавил он.

Во вторник бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что, хотя Украину нужно поддерживать, России нужно дать возможность быть членом мирового порядка.

Отвечая на вопрос о высказываниях Киссинджера о месте России в мире, Зеленский сказал, что "Россия уже заслужила место среди террористов".

"Наш приоритет сегодня, наша политическая задача сегодня — увидеть разных политических деятелей и деятелей, тех, кто еще очень актуален или был актуален до недавнего времени, чтобы они смогли признать ту большую ошибку, которую совершил Путин, чтобы они признали это агрессией России", – добавил Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос не заслужила ли Украина того, чтобы вступить в НАТО, ответил, что для вступления нужно, чтобы Украина победила в войне и сохранилась как демократическое государство.

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