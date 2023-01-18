Президент Украины Владимир Зеленский на Давосском форуме призвал союзников не медлить с поставками вооружений.

Его выступление транслировалось по видеосвязи.

"Тирания обгоняет демократию. В то время, пока свободный мир думает, государство-террорист продолжает убивать", – сказал Зеленский участникам форума.

"Мир сомневался в 2014-м году, когда Россия не раздумывая оккупировала Крым. Мир сомневался в 2022, когда Россия без сомнения начала полномасштабную войну. Сегодня - и больше никогда - мир не должен сомневаться. Когда зло возвращается, миру нужна скорость и решительность. Россия экспортирует террор, и мир должен действовать быстрее, чем действует она.

Десять часов назад под Киевом произошла трагедия. Крушение вертолета унесло жизни министра внутренних дел Украины, его коллег и экипажа, когда вертолет упал у детского сада. 14 украинских семей потеряли сегодня близких, и из-за войны многие теряют их каждый день", - также заявил украинский президент, попросив участников форума о минуте тишины в память о погибших.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Украине нужно "существенно больше" оружия, а в войне наступил "переломный момент". Он также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков.

Напомним, война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.