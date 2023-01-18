Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

Об этом сообщает DW.

На заседании в Страсбурге депутаты одобрили соответствующее предложение депутата Райнхарда Бютикофера от немецких "зеленых". В обращении указывается на необходимость создать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине.

Агентство dpa отмечает, что подобное обращение Европарламента к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, в особенности с учетом того, что его подготовил политик от партии, входящей в правящую коалицию в Германии.

Ранее британский министр обороны призвал Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда надеется, что страны НАТО соберут для Украины бригаду танков Leopard.

Между тем, Испания пока не может передать Украине танки Leopard, которые имеются у Мадрида, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Также мы писали о том, что немецкие журналисты узнали, сколько танков Leopard Украина может получить от Германии в этом году.