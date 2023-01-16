Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины.

Об этом Бен Уоллес заявил во время выступления в британском парламенте в понедельник, 16 января, пишет The Guardian.

"По сообщениям очевидно, что Польша очень хочет предоставить несколько танков Leopard, как и Финляндия. Все это в настоящее время зависит от решения правительства Германии: не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные танки Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим странам на поставку. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это", - сказал министр обороны Британии.

Ранее мы писали, что Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который, кроме прочего, войдут сто единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog и танки Challenge 2.

Напомним, в повестке дня совещания по поставкам оружия Украине в "Рамштайне" 20 января будут поставки танков Leopard для нашей страны.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы поставить в Украину танки Leopard.