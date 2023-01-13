Уже пять стран готовы передать украинской армии танки Leopard.

Об этом заявил в пятницу, 13 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видео, опубликованном им в Instagram.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях.

Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – сказал Кулеба.

Напомним, по данным Bloomberg, Германия на следующей неделе примет решение об отправке танков Leopard Украине.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "восторженные заявления" в дебатах о поставках основных боевых танков Leopard в Украину.

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