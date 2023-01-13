Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook

Уже пять стран готовы передать украинской армии танки Leopard.

Об этом заявил в пятницу, 13 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видео, опубликованном им в Instagram.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях.

Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – сказал Кулеба.

Кулеба назвал цель после получения танков Leopard

Напомним, по данным Bloomberg, Германия на следующей неделе примет решение об отправке танков Leopard Украине.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал "восторженные заявления" в дебатах о поставках основных боевых танков Leopard в Украину.

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