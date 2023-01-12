Подводим главные итоги 323-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки в районе населенных пунктов:

- Стельмаховка и Кременная на Луганщине (то есть украинские силы, исходя из этого, приблизились к Кременной).

- Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Но главный объект наступления российских войск - Соледар. Вот, что известно о ситуации в городе:

1. Пути снабжения Соледара, вероятно, перекрыты Россией, предположил с утра американский "Институт изучения войны", опираясь на видеозаписи с геолокацией, опубликованные 10 и 11 января. Также по ним видно, что россияне достигли западного Соледара.

2. При этом, судя по сводке Генштаба, ВСУ продолжают сопротивление на северо-западных окраинах Соледара - а именно в районе станции Соль, что является частью городской черты. Бои за Соль подтверждают и российские военные телеграм-каналы.

В Восточной группировке войск ВСУ говорят, что сейчас украинское командование пытается выбрать максимально правильную тактику и анонсируют некие решения в ближайшие дни.

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери - там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск", - заявил спикер группировки Сергей Череватый.

3. Сам же куратор "Вагнера" Пригожин продолжает утверждать, что россияне контролируют весь Бахмут. Украина это опровергает. Тем временем, россияне публикуют видео с "вагнеровцами", как утверждается, из Соледара.

Также в российских СМИ появилась информация о попытке масштабной контратаки украинских войск на Соледар, которая была отбита, но каких-либо объективных подтверждений этому нет. Украина также ничего о наступлении по данному направлению не говорила.

Под Бахмутом свои движения. Вчера российские телеграм-каналы сообщили о захвате россиянами Опытного - поселка к югу от Бахмута, который вплотную примыкает к городу и плавно "перетекает" в него.

Украина этого не подтверждает, и в утренней сводке Генштаба Опытное не упоминается. "Институт изучения войны" фиксирует "минимальное продвижение" противника в районе Опытного, но датирует его еще 10-м января.

Пока по Опытному не было и официальных заявлений от минобороны РФ, оно не упоминалось в российской сводке.

Контроль над Опытным - это не только путь к штурму южных окраин Бахмута, но и возможность удара на Клещеевку с северо-востока (данное село важно как плацдарм для наступления на трассу Бахмут-Константиновка).

Также вечером Генштаб сообщил о сильных боях в районе Парасковиевки - поселка на севере Бахмута. Ранее минобороны РФ заявляло о взятии близлежащего села Подгородное (что Украина не подтверждала).

Парасковиевка находится прямо около стратегически важной развилки двух трасс, которые связывают украинские войска в Бахмуте с тылом - на Славянск и на с Северск.

Также Генштаб сообщает о сильных боях в районе Клещеевки к юго-западу от Бахмута, которую россияне хотят взять, чтоб выйти на еще одну трассу снабжения украинского гарнизона - Константиновка-Бахмут.

Заместитель министра обороны Украины Маляр подтвердила, что российские войска пытаются окружить Бахмут.

Севернее, у Кременной Луганской области, ситуация также накаляется. Российские телеграм-каналы пишут, что ВСУ наращивают численное присутствие в лесах вокруг этого города и ожидают здесь попыток украинского наступления.

Британская разведка тоже пишет, что россияне наращивают свою оборону вокруг Кременной. Особенно активно этот процесс идет с начала января. Кроме обычных войск, туда перебросили десантников.

"С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим", - сообщает разведка Британии.

В минобороны Британии отмечают, что после вывода части войск из Херсонской области, Россия начала задействовать ВДВ по своему прямому назначению - в качестве элитных сил быстрого реагирования.

Белорусские приготовления

На севере Украины активно строятся инженерные и фортификационные сооружения.

После кадров из Киевской области, власти показали фото из Ровенской области, которая граничит с Беларусью. Окопы там военным помогают рыть жители Варашского и Сарненского районов.

"Только в один из дней пришли более 150 добровольцев, есть те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни", - сообщил губернатор Виталий Коваль.

В Беларуси продолжается военная активность. Сегодня в страну прибыл главком сухопутных войск РФ Олег Салюков. Цель - инспекция подразделений российского компонента региональной группировки войск.

Напомним, вчера Салюкова назначили заместителем главы генштаба РФ Валерия Герасимова, ставшего командующим Объединенной группировки российских войск в Украине.

До сих пор непонятно, планируют ли россияне новое наступление из Беларуси. Представители украинского командования сегодня в очередной раз заявили, что российских войск вблизи украино-белорусской границы больше не стало, и угрозы наступления оттуда на данный момент нет. В тоже время посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал, что Украина переместила часть войск к северным границам.

И то, что Киев укрепляет оборонительные позиции в прилегающих к Беларуси областях говорит о том, что к перспективе удара оттуда в Украине относятся серьезно. И не исключено, что пытаются его предотвратить и невоенными средствами.

Сегодня корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций. "Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - написал журналист в Twitter.

В Украине это опровергли. "Сообщения некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Но по факту уровень санкций против Беларуси ниже, чем против России, хотя с ее территории в том числе началось вторжение 24 февраля 2022 года. Нельзя исключать поэтому, что не только Украина, но и Запад хотели бы удержать Минск от более активного, чем сейчас, участия в этой войне.

Единственная возможность для России сейчас угрожать военным поставкам НАТО - нанести удар из Беларуси в направлении западной Украины. В случае успеха это резко изменит положение на поле боя. Видимо, поэтому идет активное укрепление Ровенской области, через которую может как раз идти такое гипотетическое наступление.

Военные перспективы

Пока же Россия наращивает свои силы не столько в Беларуси, сколько в Украине. Число формирований, действующих в составе российских войск увеличилось, сообщила замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

Если на прошлой неделе в Украине насчитывалось 250 формирований противника, то по состоянию на 10 января - уже 280.

Также украинский Генштаб сегодня сделал аналитическую выкладку, согласно которой наступать Россия планирует на юго-востоке Украины, а не с севера.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он напомнил, что для реализации своих планов РФ анонсировала реформирование армии – увеличение её общей численности до полутора миллионов человек и формирование не менее 20 новых дивизий. Эти действия говорят о намерениях Кремля подготовиться к длительным и масштабным боевым действиям, считает Громов.

Отметим, что ожидание разного рода наступлений витает в воздухе - как с российской, так и с украинской стороны. Накануне Нового года в Киеве говорили о намерениях РФ атаковать уже в январе или ближе к весне. На Западе пишут, что весной к контрнаступлению будет готова и Украина.

И, судя по шагам НАТО в деле поставок бронетехники, этот маховик раскрутится действительно не ранее весны.

А пока на том же востоке Украины, как пишет Bloomberg, невозможно наступление ни с российской, ни с украинской стороны - из-за сильного похолодания. Хотя почва и промерзла, что позволяет нарастить применение тяжелой техники, но мороз негативно сказывается на работе БПЛА. Из-за холода батареи беспилотников и радиостанций приходится заряжать вдвое чаще, а плохая видимость не дает использовать БПЛА для разведки и наведения артиллерии.

Зима и начало весны - время нестабильных погодных факторов, и решения о наступлениях также будут приниматься с оглядкой на климат.

Также нужно понимать, что время сейчас в чисто военном смысле играет на обе стороны. И Украина, и Россия понесли серьезные потери, которые с переменным успехом восстанавливают.

Москва, которая лишь недавно занялась переводом страны на военные рельсы, вероятно, нуждается в еще большей отсрочке, чем Украина по ряду параметров. Хотя в некоторых направлениях - например, по беспилотникам - уже заметен либо паритет, либо превосходство РФ (как, например, с "Шахидами").

Позже Украины запустила Россия и мобилизацию, поэтому выстраивает мобилизационные структуры до сих пор. Но и украинские спикеры признают, что российский военный призыв дал свои плоды, так как позволил создать плотную линию обороны по всему фронту. В ответ украинское командование также, очевидно, пытается нарастить численность войск. Именно этим судя по всему, объясняется и активизация мобилизационных мероприятий в Украине, что видно по повсеместной раздаче повесток на улицах городов.

В целом создается впечатление, что обе стороны занимаются укреплением своих войск и подготовкой их к длительным боевым действиям, что делает для них выгодной некоторую паузу на большинство участков фронта (кроме Донбасса, где бои и сейчас идут очень активные) Но это впечатление может быть обманчивым. И, не исключено, что одна из сторон все же предпримет попытку кардинально переломить в свою пользу ситуацию на фронте.