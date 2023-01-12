Итак, Польша объявила о передаче в Украину немецких танков "Леопард" - в пределах пока одной роты, то есть четырнадцати единиц.

Правда, Германия, как страна-производитель танков, еще не подтверждала, что одобрила эту поставку (а без этого одобрения поставки невозможны).

Сегодня вице-премьер правительства Германии Хабек высказался за то, чтобы немецкое правительство не препятствовало поставкам танков из других стран в Украину. Из чего следует, что пока решение не принято.

Но, судя по различным сигналам, которые в последнее время поступают, одобрение, скорее всего, последует.

И это откроет поставки "Леопардов" в Украину из разных стран. Причем данного типа танков на вооружении у европейских стран НАТО больше двух тысяч. И если все из них "скинутся", то несколько сотен может набраться, даже если Германия не запустит производство новых танков для нужд Украины.

Чем "Леопарды" отличаются от противостоящих им российских машин и смогут ли они переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ - разбиралась "Страна".

"Леопард" против трех "Т". Сравнение

Для сравнения возьмем самый массовый "Леопард" в польской армии - модель 2A4. С большой вероятностью, Украине поставят эту, а не более новые модели, которые также имеются у польских вооруженных сил, но в меньшем количестве.

К слову, 2A4 - это вообще самая массовая модель "Леопарда".

Сравним его, во-первых, с российским основным боевым танком Т-90М ("Прорыв"), о поставках которого на украинский фронт в последнее время регулярно пишут российские СМИ.

И пока количество передаваемых Украине "Леопардов", вероятно, будет сопоставимо с числом "Прорывов" у противника. По разным данным, на момент начала "спецоперации", их было у России порядка ста единиц, но в последние месяцы сообщается, что "Уралвагонзавод" начал их активное производство и доставку на фронт.

Т-90М "Прорыв" на параде в Москве

Сколько их сейчас у России - неизвестно. Сообщалось, что три таких танка Украина получила в качестве трофеев (то есть они активно воюют). А 12 января производитель - "Уралвагонзавод" - отчитался об отправке в армию новых "Прорывов", сделанных по заказу минобороны. Кроме того, регулярно появляются данные о том, что новые Т-90М участвуют в боях.

Также будем сравнивать "Леопард" с двумя российскими танками, которые наиболее массово воюют в Украине - Т-72 и Т-80 в их более-менее модифицированных версиях.

Броня и защищенность. Защита от противотанковых средств - особенно мин, гранат, зажигательных смесей - одна из фишек данной модели "Леопарда", который прошел через войну в Афганистане, где эти средства массово применялись талибами (при этом талибы все же уничтожили 9 танков "Леопард").

У немецкого танка автоматизированная система пожаротушения и взрывоподавления, улучшенная башня, бронированная элементами из вольфрама и титана.

Впрочем, российский Т-90М тоже, как утверждается, имеет от этого защиту: корма и башня защищены от ручных гранатометов противокумулятивными решетчатыми экранами. Точные данные о бронировании танка засекречены и не публикуются.

Что же до Т-72 и Т-80 последних модификаций, в них применяется динамическая защита из комбинированных материалов. Толщина брони от 450 до 500 мм. Это сопоставимо с немецким танком, у которого лобовое бронирование для обсуждаемой нами модели заявляется как 450 мм.

Среди российских танков защита лобовой проекции лучше у танка Т-72. Т-80 тоже имеет многослойное бронирование, но не имеет полуактивного бронирования. Самое уязвимое место обоих танков - корма башни (то есть сзади).

При этом западные эксперты нарекают, что Т-72 вместо полноценной брони получил блоки динамической защиты. А основной проблемой танка называется хранение боекомплекта внутри того же пространства, где находится экипаж - то есть при его детонации выше угроза гибели экипажа. Это подтверждают и российские источники.

Впрочем, не стоит переоценивать и защищенность "Леопарда". Их регулярно подбивали из переносных ракетных комплексов (российские СМИ утверждали, что это были советские комплексы "Фагот") курдские ополченцы, которые воевали с турецкой армией в Сирии.

Маневренность. Боевая масса "Леопарда" - 55 тонн, "Прорыва" - 48 тонн. Скорость езды по шоссе у обеих моделей одинаковая - плюс-минус 70 километров в час. И, хотя у "Прорыва" ниже мощность двигателя, за счет сниженного веса скоростные показатели уравниваются.

По запасу хода на шоссе у обоих танков данные разнятся. Т-90 едут на 550 километров, как заявляют на сайте минобороны РФ. Компания-производитель "Леопардов" Krauss-Maffei на своем сайте указывает 450 километров для модели 2A4.

"Леопарды" на порядок тяжелее и более старых российских моделей (55 тонн против 46 тонн у Т-80У и 44,5 тонн у Т-72), но компенсируют это более мощным двигателем (1500 л.с. против 1250 и 840 соответственно).

За счет этого заявленная максимальная скорость у них одинаковая - порядка 70 км/ч. Зато лучший запас хода у самого легкого из них - Т-72 (500 км против 450 км у "Лепорадов" и 400 у Т-80У).

При этом в американском журнале Popular Mechanics называют главным недостатком Т-80 ненадежный газотурбинный двигатель, требующий при этом слишком много топлива, что создает логистические проблемы.

Огневая мощь. У всех трех российских танков 125-миллиметровая гладкоствольная пушка против 120-миллиметров у "Леопарда". При этом в немецкой модели на два снаряда больше, чем у "Прорыва" (42 против 40), а эксперты называют кумулятивный боеприпас для пушки L44 лучшим в своем классе.

Пушка "Леопарда" пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии двух километров. При этом считается, что у российского передового танка более дальнобойное орудие - до 4 километров (по другим данным - 5 километров), тогда как у "Леопарда" - 3,5.

Оба танка имеют на вооружении пулеметы. А Т-90 оснащен и управляемыми ракетами, способными поражать любые цели (от бронетехники, до вертолетов и окопов) на расстоянии пяти километров.

На "Леопардах" также могут устанавливать ракетные системы. Например, с 2005 года на этот танк израильтяне устанавливали свои противотанковые ракеты LAHAT.

Кроме того, в 2А4 были добавлены тепловизионные прицелы и внедрена полностью цифровая система управления огнем.

Если сравнивать с Т-80 и Т-72, то они, как заявляется, имеют поражающие характеристики снарядов, аналогичные "Леопарду" - пробивая 560 миллиметров брони на расстоянии до двух километров. Но, в отличие от немецкой машины, Т-72 не имеет автоматизированной системы управления огнем (у Т-80, как и у Т-90 она уже есть).

Как поменяют "Леопарды" ситуацию на фронте

В мировых рейтингах танков "Леопарды" традиционно стоят на первом месте. Это считаются лучшие танки в мире. Впрочем, российские эксперты с этим часто спорят и утверждают, что они уступают Т-90. В конечном счете, итог этой дискуссии станет понятен на поле боя.

Однако однозначно, что "Леопарды" - это значительно более мощное оружие, чем те танки, которые имеются на вооружении ВСУ (в основном это Т-64, Т-72 и их модификации). Поэтому для украинской армии немецкие танки - безусловное усиление.

Однако, как и в истории с поставкой боевых машин пехоты, вопрос здесь в количестве поставляемых танков и сроках их поставки.

Количество танков принципиально важно. Потому что у россиян есть достаточно систем для поражения "Леопардов" (в первую очередь противотанковые ракеты различных систем) и при использовании на поле боя их будут подбивать. Да, сделать это будет труднее, чем в случае с Т-64 и Т-72, но, как показывает опыт Афганистана и Сирии - возможно. И у российской армии для этого куда больше возможностей, чем у талибов и сирийских курдов.

То есть потери нужно будет оперативно возмещать (отдельный вопрос - смогут ли организовать базы для ремонта поврежденных "Леопардов" в Украине, чтобы не везти их в страны НАТО).

Залужный в свое время заявлял, что для наступления на одном направлении ВСУ нужно несколько сот танков. И теоретически такое количество может быть поставлено даже из существующих запасов (как писалось выше, в Европе "Леопардов" на вооружении больше 2000 тысяч). Но только при условии, если в этом процессе будут участвовать как можно больше стран, а не одна Польша, которая пообещала передать 14 танков, которые, понятно, погоды не сделают.

Но тут не ясно, до какой степени страны НАТО готовы будут делиться своими танковыми запасами. Немецкие СМИ пишут о том, что у Германии "Леопардов" не так много, чтобы передать Украине - и единственным выходом видят поставки находящихся на хранении устаревших моделей.

Сроки поставок поставок "Леопардов" и обучения работе на них украинских экипажей также важны. Если процесс растянется на полгода, то за это время россияне смогут как минимум еще сильнее укрепить свои оборонительные позиции на том же Мелитопольском направлении (где многие ждут главного удара ВСУ). Или даже развить наступление.

Все эти переменные и будут определять, какой эффект окажет танковая помощь Запада Киеву.

Реальную диспозицию, вероятно, определить "танковый Рамштайн" (совещание по поставкам оружия Украине), который состоится в Германии на следующей неделе 20 января.