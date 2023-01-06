У немецкого Бундесвера слишком мало "Леопардов", чтобы иметь возможность передать их Украине в значительном количестве.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украинское наступление застопорилось. Весной Россия угрожает крупным наступлением. Для защиты (украинцев), как и для освобождения других территорий, украинской армии нужны боевые танки.

У Бундесвера слишком мало "Леопардов", чтобы иметь возможность передать их в значительном количестве. Но на задворках немецких оружейных мастерских все еще стоят десятки "Леопардов" более старого типа", – пишет издание, давая понять, что их нужно передать Украине.

Напомним, что накануне Германия решила поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot.

При этом глава оборонного комитета Бундестага считает, что после БМП Marder Берлин может поставить Киеву танки Leopard.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.