"Легкие танки и Bastion". Ермак сообщил, какие именно бронеавтомобили Франция поставит украинской армии
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил в своем тг-канале, что Франция поставит ВСУ бронеавтомобили Bastion.
"Легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость.
Формула мира Владимира Зеленского – это единственный путь к прекращению войны. Она предусматривает нашу победу, возвращение территорий и плату России за преступления.
Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира, или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми и мы все равно вернем наши территории силой", - написал Ермак.
Bastion - французский многоцелевой бронетранспортёр 2010 года, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник.
"Бастион" создавался, прежде всего, для французского спецназа, действующего в Африке, и отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Может использоваться и в ночное время.
В зависимости от модификации, вмещает от 5 до 8 бойцов спецназа.
Как писала "Страна", ранее Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поставит Украине бронемашины.
Напомним, в новогоднем обращении Макрон пообещал помогать Украине до победы в войне.
Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.