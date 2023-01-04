Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил в своем тг-канале, что Франция поставит ВСУ бронеавтомобили Bastion.

"Легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость.

Формула мира Владимира Зеленского – это единственный путь к прекращению войны. Она предусматривает нашу победу, возвращение территорий и плату России за преступления.

Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира, или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми и мы все равно вернем наши территории силой", - написал Ермак.

Bastion - французский многоцелевой бронетранспортёр 2010 года, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник.

"Бастион" создавался, прежде всего, для французского спецназа, действующего в Африке, и отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Может использоваться и в ночное время.

В зависимости от модификации, вмещает от 5 до 8 бойцов спецназа.

Как писала "Страна", ранее Макрон пообещал Зеленскому, что Франция поставит Украине бронемашины.

Напомним, в новогоднем обращении Макрон пообещал помогать Украине до победы в войне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.