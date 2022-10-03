Франция поставит Украине 20 колесных бронетранспортёров Bastion. Заключение контракта между производителем и МВД Франции находится на завершающей стадии.

Об этом сообщает французское издание La Tribune со ссылкой на источники.

"Бастионы" выпускаются в нескольких модификациях, могут перевозить до десяти солдат и вооружены пулеметами 7,62-мм или 12,7-мм и противотанковой ракетной установкой.

Ранее министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню заявил, что Франция отправит Украине значительное количество своих БТР. Однако он говорил о поставках колесных бронетранспортеров VAB.

По данным СМИ, Лекорню предложил министру обороны Украины Алексею Резникову создать за счет Франции фонд объемом не менее 50 млн евро, за счет которого Киев мог бы закупать военную технику у французских промышленников.

Также на днях издание Le Mond сообщало, что Франция готова передать ВСУ еще одну партию самоходных артиллерийских установок Caesar.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.