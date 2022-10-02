Сенатор США Марко Рубио допускает, что Россия может нанести удар по аэропортам в Польше, через которые подвозят западную военную помощь для Украины.

Об этом Марко Рубио заявил в эфире CNN.

"Беспокойство вызывает непредсказуемость действий Путина в такой ситуации. Я думаю, что вполне возможно, что в конечном итоге, он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в том числе в Польше. Многие говорят о ядерной атаке, но я больше всего переживаю, что Россия нападет на страну НАТО, например, на аэропорт в Польше или какие-то другие точки распределения", - сказал Рубио.

Напомним, в Британии считают, что Россия в целях срыва поставок вооружения может атаковать базу НАТО.

Также мы писали, что РФ может нанести удары по железной дороге и мостам, чтобы замедлить поставки западного оружия в Украину.

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