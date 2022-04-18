Россия может атаковать базу Североатлантического альянса (НАТО), чтобы помешать поставкам западного оружия в Украину.

Об этом заявил бывший советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс, передает Daily Mail.

"Скорее всего, я думаю, они ищут какой-то способ предотвратить или ограничить этот поток оружия в Украину для поддержки Вооруженных сил Украины. Значит, мы можем увидеть атаки на конвои или самолеты, доставляющие оружие с запада. В крайнем случае, возможно, какой-то ракетный удар по базе НАТО, где готовили вооружение для Украины. И это, безусловно, поставит перед странами НАТО настоящую дилемму", - сказал он.

Ранее мы писали, что Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину, угрожая в противном случае "непредсказуемыми последствиями". В Штатах ответили, что продолжат поставлять оружие, несмотря на угрозу. В Украину уже начали прибывать оружие, боеприпасы и техника из последнего пакета помощи США на $800 млн.

Такую же "дипломатическую угрозу" РФ донесли правительству Чехии.