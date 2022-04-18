После того, как сегодня утром Россия выпустила пять ракет по Львову, погибли семь человек, пострадали как минимум 11. В том числе и ребенок - трехлетний Артем, который вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый у себя в Telegram.

В результате ракетного удара разбилось окно и трехлетнему ребенку отсекло половину пальца. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их, сообщил Садовый. 7 человек погибли.

"Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет", - сообщил он.

Садовый также заявил, что "удары по гражданским объектам могут увеличиваться".

Скриншот: Telegram/Андрій Садовий

Ранее мы писали, что ракетные удары по Львову были нанесены по гражданской инфраструктуре. Некоторые упали рядом с железнодорожными объектами, из-за чего начались проблемы и задержки некоторых железнодорожных рейсов.

Сообщается, что войска РФ выпустили ракеты из Каспийского региона. Три из них попали по складам, которые не использовались, еще одна - по шиномонтажу.