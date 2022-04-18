Российские ракеты ударили по жилым кварталам Краматорска
Жилые кварталы Краматорска подверглись ракетному обстрелу. Коммунальщики работают на месте, убирают последствия.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook в понедельник, 18 апреля.
Напомним, несколько дней назад в Краматорске российская ракета уничтожила цех завода "Энергомашспецсвязь".
Также мы сообщали, что разведка Британии считает, что Краматорск и Константиновка станут новыми мишенями войск РФ на Донбассе.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.