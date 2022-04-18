Жилые кварталы Краматорска подверглись ракетному обстрелу. Коммунальщики работают на месте, убирают последствия.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook в понедельник, 18 апреля.

Напомним, несколько дней назад в Краматорске российская ракета уничтожила цех завода "Энергомашспецсвязь".

Также мы сообщали, что разведка Британии считает, что Краматорск и Константиновка станут новыми мишенями войск РФ на Донбассе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.