Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

Главное из заявлений президента:

Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Хотят буквально добить Донбасс.

Продолжаются постоянные обстрелы Харькова. Сегодня российские войска ударили по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. По состоянию на эту минуту в списке погибших от удара пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за 4 последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 были ранены.

Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода.

Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.

Каждый переселенец может получить пособие на жилье. Ежемесячно это 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка. Оформить выплату можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дие".

Продолжается сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.

Призыв работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. За каждого переселенца предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале "Дия".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не откажется от Донбасса ради прекращения войны.

Ранее мы писали, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что в России ставят задачу перед военными успеть провести решающую битву, которая развернется на востоке страны, к Пасхе.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.