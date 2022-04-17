Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не желает отказываться от своих территорий в восточной части страны (Донбасса), чтобы положить конец войне с Россией.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Зеленский заявил, что за Донбасс Вооруженные силы Украины будут сражаться. И это сражение определит дальнейшую судьбу войны. По его словам, Россия может попытаться снова атаковать Киев, если она сможет захватить Донбасс.

"Поэтому для нас очень важно не позволить им сделать этого, выстоять, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что "не верит миру".

"Я не верю миру. После того как мы увидели, что происходит в Украине... я не верю чувству, что мы должны верить некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации России мы не верим нашим соседям. Мы не верим во все это", - сказал президент.

Затем он добавил, что даже не верит в документально подтвержденные гарантии безопасности и международное право. А отныне верит только в "прагматичные вещи" вроде поставок оружия или если кто-то "пнет Россию".

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.