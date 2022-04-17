Днем в воскресенье, 17 апреля, российские войска обстреляли центр Харькова. В результате погибли пять человек.

Об этом со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Харьковской ОВА сообщает "Суспильне".

Так, по предварительным данным на 15:00, в результате обстрела центральной части города погибли пять человек, еще 13 - получили ранения. На местах обстрелов работают спасатели.

Напомним, в результате обстрелов Харькова и области за прошлые сутки был ранен 31 человек, погибли три мирных жителя.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.