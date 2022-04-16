Губернатор Харьковской области призвал эвакуироваться из Лозовой и Барвенково
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сейчас нет необходимости эвакуировать всю Харьковскую область и город Харьков в частности. Но каждый населенный пункт рассматривается отдельно. Он призвал эвакуироваться жителей Барвенково и Лозовой, вокруг которых идут бои.
Об этом Синегубов рассказал в эфире телемарафона.
"Из Лозовой уже выехали почти 40 тысяч человек. Эвакуация проходит каждый день: железнодорожным транспортом, автобусами и так далее", - сообщил глава областной военной администрации.
Он заявил, что областные власти после случая с Краматорском особенно внимательно относятся к тому, что пишут в российских СМИ и Telegram-каналах, ведь перед ударом по Ж/Д вокзалу Краматорска в нескольких каналах появилось предупреждение о том, что на вокзал в ближайшее время идти не стоит.
Такое же сообщение появилось недавно относительно вокзала в Лозовой. Поэтому местные власти постоянно меняют планы и маршруты эвакуации.
Он напомнил, что часть области остается под оккупацией - Изюм, Балаклея, Купянск, Волчанск. Также продолжаются постоянные ракетные удары по Харькову. В оккупированных частях постоянно идут боевые действия, россияне передислоцируются через Купянск на Изюмское направление.
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