В результате сегодняшнего ракетного удара по одному из центральных районов Харькова один человек погиб, минимум 18 раненых.

Об этом заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

"Враг снова терроризирует мирное население, совершает военные преступления. Один из центральных районов города Харьков поддался ракетному удару. 18 людей травмированы, доставлены каретами "скорой помощи" в больницы - им предоставляют все необходимая медицинская помощь. Один человек, к сожалению, погиб на месте. Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последтсвия такого удара и нанесенных разрушений", - заявил Синегубов.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли жилой район в Харькове. Прокуратура Харьковской области сообщила о 10 погибших и 35 раненых в результате обстрела россиянами Индустриального района города Харькова. Поврежден и разрушен ряд жилых домов. Начато расследование.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.