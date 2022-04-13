В результате обстрелов Харькова за день погибли 4 мирных жителя и 10 ранено.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

По его информации, интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского.

В области самым сложным остается Изюмское направление, но ВСУ там держат позиции.

Тем временем украинская армия осуществляет контрнаступление в Дергачевском и Роганском направлении.

Губернатор сообщил о продолжении эвакуации из Лозовой и Барвенково.

"Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, поскольку прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров", – сообщил он.

Ранее мы писали, что за сутки от обстрелов в Харьковской области погибли 7 человек.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.