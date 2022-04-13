Центр Харькова будет отстроен по новым технологиям, но с учетом архитектурных особенностей города, а в спальных районах обязательно будут подземные паркинги которые, при необходимости, можно будет использовать, как бомбоубежища.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Также во всех учреждениях социальной сферы будут современные укрытия, и будут модернизированы системы водо- и теплоснабжения.

По данным городских властей, в Харькове уничтожено 1937 объектов. Среди них них 1671 - жилых домов, 75 школ.

Напомним, ранее Терехов заявил, что в Харькове нужно все сносить и заново строить.

Также мы писали, что в Харькове не прекращаются интенсивные обстрелы. Вчера мы публиковали видео, как в одном из домов города ракета застряла прямо в потолке.

Кроме того, сообщали, что войска РФ за минувшие сутки нанесли более полусотни ударов по Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.