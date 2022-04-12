В сети появилось видео попадания ракеты в один из домов Харькова.

Его опубликовали в харьковских пабликах.

На видео видно, как снаряд попадает в верхние этажи жилой многоэтажки.

О последствиях, дате и времени, районе удара - еще неизвестно.

Отметим, что в ночь на 11 апреля Харьковскую область 66 раз обстреляла Россия.

В Харькове разрушено около 2 тыс. домов и зданий, обстрелы города не прекращаются, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Вчера за день в Харьковской области из-за обстрелов погибли 8 человек.

Мы публиковали видео, как в одном из домов Харькова ракета застряла прямо в потолке.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.