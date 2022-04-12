Войска РФ продолжают обстреливать Луганскую область. В результате обстрелов за сутки уничтожены еще 12 жилых домов, 7 из них - этой ночью. В Лисичанске погиб мужчина, есть раненые.

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По его данным, больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.

В Лисичанске в результате обстрелов погиб мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали. В Рубежном загорелись три дома.

"Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров", - сообщил Гайдай.

По его словам, огонь россияне открывали по Северодонецкой громаде, Лисичанску, Кременной, Новодружеску, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения.

Также Гайдай опубликовал видео ярких вспышек в небе и затем - пожара. Где именно это происходит, не уточняется.

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