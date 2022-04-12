В сети появилось трогательное видео о том, как живет Ахтырка Сумской области, которая несколько недель находилась под российскими обстрелами.

На видео видно большое количество разрушений в городе, а люди рассказывают свои истории.

8 апреля российские войска полностью покинули Сумскую область, проводится разминирование территорий.

Ранее мы публиковали фото разрушений в освобожденном городе Тростянец, тоже в Сумской области.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.