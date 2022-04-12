Эвакуированным жителям Киева и Киевской области пока рано возвращаться в свои дома. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее данным, ситуация может меняться каждые сутки - российские оккупанты перегруппировываются, собирают свои силы, восстанавливают технику и личный состав для продолжения войны.

Анна Маляр призвала не забывать, что у России достаточный запас оружия. Несмотря на то, что Украина нанесла сокрушительный удар по вражеской технике, у агрессора остаются ракеты.

"Им очень сложно восстанавливать технику и создавать новые единицы, потому что санкции дают о себе знать, но у них есть еще резерв, чтобы воевать", - объяснила Маляр.

Она напомнила, что конечной целью России является полный контроль над Украиной - это их "историческая" задача. И даже, если Украина победит, это не значит, что РФ откажется от своих планов.

"И из-за того, что они не смогли ее реализовать, они должны оправдать свое нахождение здесь и потому ставят перед собой меньшие цели. Это Мариуполь, географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не значит, что они на этом хотят ставить точку. Нет, конечно", - сказала Маляр.

Напомним, Арестович анонсировал вторую фазу войны, которая будет сложнее первой, и дал советы, как ее пережить.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.