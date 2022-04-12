Великобритания с партнерами проверяет информацию об использовании химического оружия в Мариуполе вечером 11 апреля.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Лиз Трасс у себя в Twitter.

"Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества для атаки на людей в Мариуполе. Мы в срочном режиме работаем с партнерами, чтобы проверить детали. Любое применение такого оружия было бы грубой эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", - написала Трасс.

Напомним, "Азов" сообщил об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия вчера вечером, 11 апреля.

Также мы писали, что США пока не подтвердили химатаку в Мариуполе, но Вашингтон знал о планах РФ применить отравляющие вещества.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.