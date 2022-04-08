Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Украину будет направлена новая партия оружия на 130 миллионов долларов, включая ПЗРК Starstreak.

"Великобритания направит украинским вооруженных силам высококлассное оружие на 100 миллионов фунтов, включая зенитные ракеты Starstreak, летящие со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, еще 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель", – сказал премьер Великобритании на пресс-конференции.

Кроме того, Борис Джонсон не исключил возможности вооружения украинской армии танками.

"Я в принципе готов рассмотреть все, что касается оборонительного вооружения, чтобы помочь украинцам защитить себя и свой народ. Я считаю важным, чтобы мы давали оборудование, которое действительно полезно и эксплуатируется украинцами, это наше соображение", - пояснил премьер Великобритании.

Напомним, Британия в конце марта заявила о планах поставить в Украину тяжелое вооружение. Кроме того, премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что власти продолжат направлять в Украину "оборонительное летальное вооружение", в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также ПЗРК Starstreak.

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