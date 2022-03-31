Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 марта заявил, что Лондон и его союзники договорились направить Украине больше смертоносного оружия, чтобы помочь защитить ее от вторжения России.

Его слова приводит агентство Reuters.

"Сегодня в Украину будет поступать больше смертоносной помощи. Ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с твердыми обещаниями денег", - сказал Уоллес журналистам после того, как принял более 30 международных партнеров.

Он добавил, что помощь оружием включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

"То есть пошли поставки тяжёлого вооружения", - комментирует заявление министра Телеграм-канал "Политика Страны".

Буквально на днях Уоллес говорил, что Британии нет смысла поставлять в Украину новейшее оружие, так как для его освоения бойцам ВСУ потребуется слишком много драгоценного времени. По его словам, сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре.

Между тем среди стран, которые поставляют оружие Украине, сейчас лидирует Турция.