Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в интервью CNN рассказал о поставках оружия в Украину, прокомментировал заявления РФ о "сокращении активности", сообщил о ситуации в Мариуполе и сделал заявления по переговорам с Россией.

Интервью обнародовано на сайте CNN в четверг, 31 марта.

"Украина нуждается в поставках как можно больших объемов оружия. Владимир Зеленский постоянно говорит об этом с мировыми лидерами. Я на своем уровне также заявляю, что для продолжения нашей борьбы оружия от партнеров должно быть гораздо больше. От этого зависит победа и завершение войны", - сказал Андрей Ермак.

Также он прокомментировал заявлений РФ по поводу "снижения активности" на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Украина не видит реального подтверждения заявлений России по отводу войск по отдельным направлениям фронта.

"Мы считаем, что они изменили стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации - все очень плохо", - сообщил Ермак.

Что касается Мариуполя, то город, по словам Ермака, в катастрофическом положении. Ермак заявил, что люди умирают без еды и воды, а тысячи людей вывезены в РФ. Ситуацию в Мариуполе он сравнил с блокадой Ленинграда.

Также глава ОП прокомментировал переговоры с Россией. По его словам, украинская делегация продолжает трудные переговоры с россиянами, и проведение встречи в Стамбуле является подтверждением такого диалога.

"У нас есть очень принципиальные позиции, и мы не хотим идти ни на какие компромиссы, касающиеся нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - сказал Ермак.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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