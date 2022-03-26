Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем брифинге заявил, что нужно Украине для того, чтобы победить Россию в этой войне.

Чиновник сказал, что нашей стране нужны от Запада обмен разведданными в реальном времени, тяжелые вооружения, поставки самолетов советских типов или дальнобойные системы ПВО. Однако Ермак дал понять, что для решения этих вопросов у Запада нет политической воли.

Кроме того, он, как и Зеленский в вечернем обращении, заявил, что компромиссов в вопросах территориальной целостности быть не может.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.