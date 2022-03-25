Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в адрес Запада. Он заявил, что там процветает "культура отмены", остракизм и "замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны".

Об этом пишет РИА "Новости".

Кроме того, он возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой войне.

Также Путин сравнил "нынешнюю атаку на русскую культуру" на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

"На Западе запрещаются русские писатели и книги, но в нашей стране представить такого невозможно - у нас нет места этнической нетерпимости", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при затяжной войне в Украине.

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Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

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