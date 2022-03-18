Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлению Украины российскому вторжению.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки.

"Продолжительная оккупация части украинской территории угрожает подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", - сообщает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете.

Он считает, что сопротивление Украины и санкции поставят под угрозу способность России производить современные высокоточные боеприпасы.

"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют силы России, она, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы угрожать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", - сообщил он.

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