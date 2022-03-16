Президент РФ Владимир Путин повторил тезис о том, что Украина готовилась создавать ядерное оружие, чтобы использовать его против России. Такое заявление он сделал во время совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Также он сделал еще несколько заявлений относительно Украины. Путин заявил, что украинским властям "по разным каналам было предложено вывести войска из Донбасса, но они не захотели".

Кроме того, президент РФ повторил тезисы, что Россия не собирается оккупировать Украину. И что "спецоперация" идёт по плану" и ее цели будут выполнены.

"Отметим, что первые заявления по поводу производства ядерного оружия в Украине из Москвы пошли лишь буквально за пару дней до вторжения, хотя готовилось нападение давно; да и никаких конкретных претензий/ультиматумов к Украине накануне войны Россия по поводу ядерного оружия не выставляла - то есть это явно не было поводом для вторжения", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Также Путина высказался об отношениях с Западом.

По его словам, Запад в России "будет делать ставку на пятую колонную, на национал-предателей".

"Речь о тех, кто "живет там". Живет не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, рабскому сознанию", - заявил он, добавив, что не осужадет тех, кто "не может обойтись без фуа-гра и устриц".

Кроме того Путин заявил, что "по факту и США, и ЕС объявили дефолт России" и каждый знает, что активы за рубежом "могут быть украдены" (речь идёт о замороженных резервах российского Центробанка).

Напомним, за три недели войны в Украине враг понес значительные потери. В частности, по данным Генштаба ВСУ, убиты более 13 800 солдат, уничтожены 430 танков и 1 375 бронемашин.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.