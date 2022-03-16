Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В среду, 16 марта, Генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

  • личный состав - более 13 800 человек,
  • танки - 430,
  • боевые бронированные машины - 1 375,
  • артиллерийские системы - 190,
  • РСЗО - 70,
  • средства ПВО -43,
  • самолеты - 84,
  • вертолеты - 108,
  • автомобильная техника - 819,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,
  • спецтехника - 10.

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