В среду, 16 марта, Генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook.

Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личный состав - более 13 800 человек,

танки - 430,

боевые бронированные машины - 1 375,

артиллерийские системы - 190,

РСЗО - 70,

средства ПВО -43,

самолеты - 84,

вертолеты - 108,

автомобильная техника - 819,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,

спецтехника - 10.

Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила над Киевом российскую крылатую ракету.

Также сообщали, что ВСУ уничтожили технику РФ на сумму в более 5 млрд долларов.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.