Более 13 800 солдат, 430 танков и 1 375 бронемашин. Генштаб ВСУ озвучил потери России на войне в Украине
В среду, 16 марта, Генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook.
Общие боевые потери противника в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
- личный состав - более 13 800 человек,
- танки - 430,
- боевые бронированные машины - 1 375,
- артиллерийские системы - 190,
- РСЗО - 70,
- средства ПВО -43,
- самолеты - 84,
- вертолеты - 108,
- автомобильная техника - 819,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,
- спецтехника - 10.
Ранее мы писали, что украинская ПВО сбила над Киевом российскую крылатую ракету.
Также сообщали, что ВСУ уничтожили технику РФ на сумму в более 5 млрд долларов.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.
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