Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о ситуации в Украине по состоянию на 12:00 понедельника, 13 марта. Заявляется, что в Россию начали прибывать первые отряды наемников из Сирии для войны против Украины.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

"На территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (Беларусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Владимир Путин разрешил "добровольцам" с Ближнего Востока воевать в Украине на стороне РФ.

Также мы писали, что Геращенко отреагировал на заявление Минобороны России о тысячах сирийских добровольцев. По его словам, Путин понимает, что в России никто не хочет воевать.

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