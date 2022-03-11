Советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии "Стране" отреагировал на заявление Минобороны России о том, что они получили 16 тысяч заявок от "сирийских добровольцев", готовых отправиться в Украину.

"То, что сегодня Путин вместе с министром обороны Шойгу заявили о том, что они намерены привлечь наемников из Сирии — это роспись в их полной импотенции. И полный бред. Если русскоязычные не ориентируются на нашей территории и не хотят воевать, то что будут делать сирийцы, которые, во-первых, не говорят на русском, во-вторых, они привыкли воевать в пустыне, а у нас тут леса и болота", — сказал Геращенко.

По его словам, Путин понимает, что в России никто не хочет воевать.

"Потому что в России мобилизационный резерв 25 миллионов. То есть, они могли бы взять даже 5 миллионов мужчин, чтобы те воевали с нами. Но Путин понимает, что воевать не хочет никто, в том числе, благодаря фото мертвых российских солдат, аудиозаписей их разговоров, пресс-конференции пленных", — считает советник главы МВД.

Ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин согласился с привлечением "добровольцев" с Ближнего Востока на войну в Украину.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу, предлагая Владимиру Путину отправить "добровольцев" с Ближнего Востока воевать в Украину, не имел в виду россиян.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".