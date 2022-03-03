В Минобороны РФ заявили, что иностранцы, воюющие за Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного
В Миноброны России отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Украину собирается приехать воевать 16 тысяч иностранных добровольцев.
"Все западные наемники, которые прибудут в Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного", - заявили в Минобороны России.
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