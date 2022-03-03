Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд на войну в нашу страну 16 тысяч иностранных добровольцев. Они будут сражаться на стороне Украины.

Об этом стало известно из нового обращения Зеленского.

"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я уверен", - сказал Зеленский.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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