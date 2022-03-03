Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия предоставит Украине новую партию оружия.

Вместе с тем, по данным издания Tagesspiegel, которое ссылается на власти ФРГ, Германия не будет принципиально препятствовать тем, кто захочет отправиться в Украину для участия в боевых действиях.

Отметим, что вчера, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Организация Североатлантического договора не будет вмешиваться в ситуацию в Украине в военном плане. Одновременно с этим Венгрия также решила не направлять свои войска или вооружение на Украину.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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