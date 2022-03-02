Венгрия решила не направлять свои войска или вооружение на Украину.

Об этом сообщает глава венгерского Министерства Иностранных Дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее мы также писали, что Сийярто заявил, что через Венгрию поставки летального оружия в Украину осуществляться не будут. Такое решение он объяснил опасением за безопасность Венгрии и венгерского народа.

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В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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