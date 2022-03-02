Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации в стране на утро среды, 2 марта. По его данным, российские войска "пытаются удержать боеспособность своих подразделений, но удается им это все хуже и хуже".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"...Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление. В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье русской пропаганды дает трещины. Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов", - заявил Резников.

Он добавил, что с территории РФ и Беларуси были удары авиацией и ракетами по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов.

Также Резников заявил, что российские войска обстреляли Житомир. Они "целились по казармам бригады и по жилым домам рядом".

Кроме того министр добавил, что вчера поговорил с коллегой из США Ллойдом Остином. По словам Резникова, все больше стран помогают Украине.

"В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов". Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны", - добавил Резников.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова. В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно.

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