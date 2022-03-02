Глава Донецкой государственной администрации Павел Кириленко рассказал, как в регионе прошла минувшая ночь. По его словам, очень пострадал Мариуполь, по жилым районам которого велись обстрелы.

Об этом Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

"..По Мариуполю били всю ночь - по жилым районам, где нет ни одной военной инфраструктуры. Попали в роддом на Левобережье. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняем. Над Марьинкой и Кураховым была слышна авиация, затем взрывы. Подробности устанавливаем", - написал он.

Глава Донецкой государственной администрации добавил, что обстрелы ведутся в Очеретинской общине, частично обесточены Орловка и Ласточкино.

В Торецке ночью было относительно тихо, без потерь и разрушений. Частично там восстановлено водоснабжение - в горожане поступает 2/3 необходимой потребности воды.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова. В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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