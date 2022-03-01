В сети появилось видео, как автомобили миссии ОБСЕ покидают Донецк (который в настоящее время находится под контролем т.н. "ДНР").

Колонна под флагами ОБСЕ выезжает за пределы города. Организация продолжала фиксировать резкое ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе после начала военных действий на всей территории Украины.

"Продолжаются боевые действия на севере, северо-востоке и юге Украины и поступают постоянные сообщения о нападении на ключевые объекты инфраструктуры и военные базы по всей стране", - говорится в отчете ОБСЕ за 27 февраля.

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