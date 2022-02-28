Дом, который попал под обстрел. Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк. По его словам, есть жертва и раненые.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гайдай рассказал, что по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбиты стекла из окон в жилых домах. В результате обстрела по ул. Гагарина, 64, погибла Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 года рождения.

В результате обстрела по ул. Федоренко, б.42 пострадала женщина. Ее, с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили в травматическое отделение. Она находится в состоянии средней тяжести.

Также есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением). Спасатели доставили его в травматическое отделение. Его состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, глава Луганской ВГА сообщил о прямом попадании в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55.

По ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецка 46,37, по словам Гайдая, перебит газопровод. На место направлена ​​бригада горгаза.

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк

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