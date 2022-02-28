Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Северодонецк. По его словам, есть жертва и раненые.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гайдай рассказал, что по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбиты стекла из окон в жилых домах. В результате обстрела по ул. Гагарина, 64, погибла Еременко Оксана Николаевна 14.07.1967 года рождения.

В результате обстрела по ул. Федоренко, б.42 пострадала женщина. Ее, с осколочными ранениями, сотрудники ГСЧС доставили в травматическое отделение. Она находится в состоянии средней тяжести.

Также есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55 (мужчина с осколочным ранением). Спасатели доставили его в травматическое отделение. Его состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, глава Луганской ВГА сообщил о прямом попадании в легковой автомобиль Самант в районе дома по ул. Гагарина, 55.

По ул. Гагарина, 57, 56, 53, 55, 58 и по ул. Донецка 46,37, по словам Гайдая, перебит газопровод. На место направлена ​​бригада горгаза.

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